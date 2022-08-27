تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الفنان جورج الراسي: كسر في القفص الصدري

كشف تقرير الطب الشرعي، للمطرب اللبناني جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، إثر حادث بسيارته، عن سبب وفاته، الذي أكد أن الجثة سليمة، ولكن هناك كسور في القفص الصدري والرأس، وذلك نتيجة الرضوض القوية إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق بين الحدود اللبنانية والسورية، وذلك حسبما أعلن المحامي أشرف الموسموي المحامي الخاص للفنان، لوسائل إعلام لبنانية.

المحامي الخاص بالفنان جورج الراسي يكشف تقرير الطب الشرعي

وأضاف أشرف الموسموي، ان التحقيقات قد خُتِمَت بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بعد الاستماع إلى إفادة والد جورج الراسي، خليل الراسي، وأن الحادث وقع قبل الحدود اللبنانية بكيلومتر واحد، بعد اجتياز الراسي نقطة الأمن العام السوري، والحادث قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة الأوتوستراد الدولي.

وأشار المحامي أشرف الموسموي في تصريحاته لوسائل إعلامية لبنانية، أن الضحية الثانية كانت زينة المرعبي، وهي المنسقة الخاصة لأعمال جورج الراسي، وتدير صفحاته الإلكترونية، وكانت برفقته لإحياء الحفل في سوريا.

وفاة الفنان جورج الراسي

وكان الفنان جورج الراسي، لقي مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 39 عاما، مثأثرا بإصابته في حادث تصادم سيارته بحاجز أسمنتي على طريق المصنع، على الحدود اللبنانية السورية، وفقا لما أعلنه الدفاع المدني اللبناني الذي كشف عن تفاصيل الحادث عبر بيان على حسابه الرسمى على «تويتر».