أهم أحداث المحافظات: مطار أخضر في شرم الشيخ والإسكندرية مهددة بالغرق

ارتبطت الأحداث الأخيرة في محافظات مصر على مدار الساعات القليلة الماضية بالتغيرات البيئية، محاولات القيادة السياسية المصرية مواجهة تلك التغيرات حفاظا على مصر، بدأت بزيارة رئيس مجلس الوزراء المصري لمدينة شرم الشيخ وإعلان مطارها مطار أخضر، فيما كانت للإسكندرية نصيبا آخر من محاولات تجاوز آثار التغيرات المناخية التي تسبب الغرق لها بشكل عام على المستوى البعيد، وزيادة حالات غرق المواطنين على المدى القريب.

مطار أخضر في شرم الشيخ

البداية من مدينة شرم الشيخ، حيث أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن تحول مطار شرم الشيخ الدولي إلى أول مطار أخضر على مستوى مصر والشرق الأوسط، وذلك بعدما جرى تطويره وزيادة الطاقة الاستيعابية له ليصل بذلك قدرة المطار بإجمالي 10 ملايين راكب سنويا، بالإضافة إلى تزويد المطار بعدد من الأمور الصديقة للبيئة أبرزها محطات الطاقة الشمسية، إحداهما بصالة الوصول بطاقة 300 كيلو وات، وأخرى بقدرة 5 ميجا وات.

الإسكندرية مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية

كشف اللوء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على احتمالية غرق الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية بل إن الإجراءات المواجهة لذلك لن تنفع في فترة وجيزة حيث كشف عن أن مصدات الأمواج الموجودة على شواطئ الإسكندرية ستنزل تحت الماء خلال فترة وجيزة، وفقًا لدراسات واختبارات بحسب ما قرره خبراء عالميون، مشددًا على أن العالم أجمع مسؤول مع مصر على الحفاظ على أقدم إسكندرية في العالم.

تغيرات المناخ ترفع معدلات الغرق في شهري سبتمبر وأكتوبر

حذر الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد قسم الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، من ارتفاع معدلات الغرق على شواطئ الإسكندرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على غرار ما حدث في العام الماضي، وذلك بسبب تغيرات المناخ التي تسبب استمرار زيارة المصطافين للشواطئ في ظل ارتفاع الأمواج مع هابات سبتمبر وسط تقليل عمالة الشواطئ مع نهاية الموسم ما يزيد من معدلات الغرق.