مجدي البدوي بعد اختياره مقررا مساعدا بالحوار الوطني: العمال والموظفون أولوية

أعرب القيادي العمالي مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن سعادته باختياره مقررا مساعدا للجنة «النقابات والمجتمع الأهلي» ضمن لجان الحوار الوطني.

وقال «البدوي»، إنه يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، على اختياره ضمن مقرري لجان الحوار الوطني.

عودة العمل النقابي لقوته والنهوض بمستوى الحركة النقابية

وأضاف «البدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عودة العمل النقابي لقوته والنهوض بمستوى الحركة النقابية، وكل ما يخص العمال والموظفين في كل القطاعات على رأس أولوياتنا في المرحلة المقبلة.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الحوار في مصر سبيلنا للجمهورية الجديدة.

إضافة لجنتين للمحور السياسي في الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهى إلى تقسيم المحور السياسي إلى 5 لجان، إذ جرى الاتفاق على إضافة لجنتين وهما «لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي»، بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة».

حسام بدراوي مستشارا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030

واستقر المجلس أيضًا على إضافة «لجنة الشباب» إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في «السياحة» إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار الدكتور حسام بدراوي مستشارا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.