مول الفرما الجديد.. صرح تجاري متعدد الأغراض في بورسعيد

ظل مول الفرما الجديد جراجا متعدد الطوابق غير مستغل، رغم موقعه الفريد بشارع محمد علي، عصب محافظة بورسعيد الرئيسي، وأيضا على شارع كسري، المطل عليه المؤسسات المهمة بالمحافظة، منها موانىء بورسعيد والجمارك والتأمين الصحي الشامل ومبنى هيئة قناة السويس، كما أنه قريب من الأسواق التجارية، فكانت نظرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد له بضرورة إعادة تطويره، ليتحول إلى مول تجاري متعدد الطوابق، به مختلف محلات الأطعمة والمشروبات والملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجراج للسيارات وغيرها.

مول الفرما.. إضافة للأسواق التجارية ببورسعيد

وقال أحمد عبد القادر، تاجر، إن مول الفرما يعتبر صرح سياحي ضمن مشروعات متميزة شهدتها بورسعيد، وساهمت في إقبال الزائرين من مختلف المحافظات إلى بورسعيد ضمن رحلات اليوم الواحد، متمنيا زيادة هذه الرحلات على مدار الأسبوع وليس مجرد يوم واحد فقط.

وأضاف أن كل مشروع جديد يحتاج إلى وقت لينشط تجاريا، ويتوقع أن ينجح مول الفرما بما يضاهي سوق السمك الجديد والبازار وغيرهم من الأماكن السياحية الجديدة في بورسعيد.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن مول الفرما يعد إنجازا واضافة جديدة للمشروعات العملاقة التي تشهدها بورسعيد في المجالات التجارية والسياحية، تماشياً مع الطفرة التي حققتها الدولة المصرية على أرض المحافظة.

وأوضح المحافظ أن مول الفرما يتم إدارته وتسويقه من خلال إحدى الشركات المتخصصة، كما أنه وفر العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

جراج و5 أدوار متعددة الأغراض

وصرح محافظ بورسعيد أن مساحة مول الفرما الإجمالية تبلغ 15 ألفا و368 متر مربع، ويتكون من دور أرضي وأول، عبارة عن جراج بطاقة استيعابية 100 سيارة، بينما الأدوار من الثاني إلى الرابع بمساحة 2600 متر مربع لكل دور، بإجمالي 150 محلاً تجارياً متعدد الأغراض بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى دور خامس يضم عدداً من المطاعم والكافيهات، ومناطق مفتوحة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أنه تم تجهيز المول بكاميرات مراقبة وأماكن ترفيهية، ومصاعد داخلية، بما يساهم في دعم وتنشيط القطاعين التجاري والسياحي، كما تطل الواجهة الشمالية للمول على مساحة من «اللاند سكيب»، يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة.