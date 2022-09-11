رئيس لجنة الطراز المعماري: «سجلنا 80 مقبرة ومش ملاحقين على الباقي»

قال الدكتور مدحت الشاذلي، رئيس لجنة الطراز المعماري المميز بالمنطقة الجنوبية محافظة القاهرة، إن اللجنة حصرت 98 مقبرة ومسجلة بأرقام توثيق في المنطقة الجنوبية منها مقابر مشهورة مثل مقبرة كوكب الشرق أم كلثوم والفنانين أنور وجدي وفريد الأطرش ورشدي أباظة وأحمد شوقي، وجميعا تتواجد في مقابر منطقة الإمام الشافعي.

المقابر الملكية مسجلة كآثار

وأضاف «الشاذلي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن مقابر أسرة محمد علي باشا مسجلة كآثار وليست مسجلة كطراز معماري، وبالتالي الجزء الأثري لا يخص اللجنة.

وأشار إلى أن دور اللجنة ليس مقتصرا على المقابر فقط، وإنما أيضا يتضمن المباني التراثية، مؤكدا أنه تم رصد عدد من المباني التي كان يسكن بها عدد من الفنانين، ولها طراز معماري مميز.

وعن حقيقة إزالة مقبرة طه حسين، أوضح أن كمية المقابر التراثية كبير، مؤكدا أن مقبرة طه حسين لم تتضرر، أو تم هدمها، ولا صحة لما قيل إنه سيتم هدمها.

80 مقبرة ذات طراز ومعماري مميز

ولفت إلى أنه يوجد 80 مقبرة مسجلة كمقابر ذات طراز معماري مميز، متابعا: «فيه آلاف المقابر بس اللجنة مش ملاحقة، واللجنة تضم 11 فردا من أساتذة جامعة من كليات الآثار والهندسة والسياحة والتخطيط العمرانية، وتجتمع مرة واحدة في الأسبوع، والقرارات تكون بالإجماع، ومينفعش واحد يعترض، بس الحمد لله بقالنا سنتين مختلفناش على حاجة».