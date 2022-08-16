العثور على طفل حديث الولادة داخل المقابر في أسيوط

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط وضباط مباحث مركز ديروط، اليوم الثلاثاء، على طفل حديث الولادة مجهول الهوية ملقى وسط المقابر الكائنة بدائرة المركز.

إخطار بالعثور على طفل مجهول الهوية

تلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء توفيق جاد، رئيس المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولادة ومجهول الهوية ملقى وسط المقابر بدائرة مركز ديروط.

وانتقلت قوة من مركز ديروط برئاسة المقدم محمد جمال والنقيب محمد حمدي وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص وجود طفل «ذكر» حديث الولادة مجهول الهوية ومربوط الحبل السري بمشبك طبي، وملقى بين المقابر.

نقل الطفل إلى دار رعاية

وتم نقل الطفل إلى دار رعاية، كما تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق المختصة لعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.