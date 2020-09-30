بدء بناء أسوار خارجية لمقابر الغفير.. ذات طراز معماري إسلامي

بدأ جهاز التعمير بوزارة الإسكان بناء الأسوار الخارجية للمقابر التي تم إزالة الجزء الخارجي لها بالشوارع الداخلية بنطاق حي منشأة ناصر مثل مقابر شارع الغفير.

يأتي ذلك فى إطار إنشاء محور الفردوس والذى يبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد مارًا ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد ثم شارع أحمد سعيد متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس أسفل كوبرى الفردوس ماراً بطريق صلاح سالم فمحور الأوتوستراد ومارًا بشارع الطيران بحى منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بآخر شارع الطيران حتى كوبرى إعمار وإمتداد محور المشير وماراً بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعًا علويًا فوق كوبرى امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.

وأضاف مصدر مسؤول لـ"الوطن"، أن الأسوار الجديدة ستكون ذات طراز معماري إسلامي للحفاظ على المقابر بالمنطقة.

وفي وقت سابق، أكدت محافظة القاهرة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أعمال هدم بمنطقة جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية لإنشاء محور الفردوس عارٍ تمامًا من الصحة والمقابر التى يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي مقابر ومبانٍ حديثة غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية.

وأشارت إلى أن محور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك وأنه لم ولن يتم هدم أي مدافن وما يتم لإنشاء المحور إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط ولم يتم هدم أي أثر تاريخى وأنه سيتم فورا إنشاء أسوار خارجية جديدة عقب التوسعة ذات طراز معمارى للحفاظ على المقابر بالمنطقة.

وطالبت محافظة القاهرة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، فالدولة تؤكد حرصها على الحفاظ على التراث التاريخى من الآثار الإسلامية والقبطية لما يمثله من قيمة تاريخية.

من ناحية أخرى، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس الذى تنظمه المحافظة يوم الجمعة 2 أكتوبر المقبل بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر" يهدف في المقام الأول إلى توفير سلع بأسعار مناسبة للأسر، مشيرًا إلى أن المعرض يدعم أصحاب المصانع من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يخصص المعرض خيمة عرض خاصة بالتعاون مع جمعية حورس لخدمة مستثمري القطاع غير الرسمي وحماية البيئة تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم الشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتحقيق رؤية الدولة في مشروع دمج 2000 ورشة في القطاع الرسمي.

وأضاف المحافظ أن أصحاب الورش والمصانع الصغيرة سيقومون بعرض منتجاتهم المصنعة داخل مصر بأيدي وعقول مصرية تنافس جودة وأسعار المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى دعم الرئيس للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.

وتبدأ فعاليات المعرض الذى سيكون الدخول إليه بالمجان من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً ويشارك فيه 300 عارض ويعد أكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات حيث يقدم المعرض عروض وخصومات كبيرة على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر من ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية.