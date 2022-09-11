بالتزامن مع تنصيب الملك تشارلز الثالث.. احتجاجات في لندن على مقتل شاب أسود

شهدت المملكة المتحدة عددا من الأحداث البارزة خلال الساعات القليلة الماضية، بدأت بإعلان تنصيب الملك تشارلز الثالث رسميا في قصر «سانت جيمس» خلال اجتماع لمجلس البيعة، فيما احتج مئات البريطانيين أمام مقر شرطة العاصمة «لندن» على مقتل شاب أسود بنيران شرطي.

وأعلن مجلس البيعة في اجتماع بقصر «سانت جيمس»، أمس السبت، تنصيب الأمير تشارلز، ملكا جديدا للبلاد، خلفا لوالدته إليزابيث الثانية، التي توفيت، يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 96 عامًا في إسكتلندا، بعدما ظلت في الحكم لمدة 70 عامًا، فيما ستقام الجنازة الرسمية لها في 19 سبتمبر الجاري بمنطقة «وستمنستر أبي».

بث مراسم البيعة تليفزيونيا لأول مرة في تاريخ بريطانيا

وفي كلمته أمام مجلس البيعة المكون من كبار المستشارين السياسيين والدينيين، قال الملك تشارلز الثالث«73 عاما»، للمجلس، إنه سيسعى جاهدا لاتباع النموذج الملهم لوالدته الراحلة إليزابيث الثانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وللمرة الأولى في التاريخ، بثت قنوات التليفزيون مراسم بيعة ملك بريطانيا، فيما قال الملك تشارلز الثالث، عبر الكلمة المذاعة، إنه على دراية تامة بالإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسيادة.

دول العالم تعلن الحداد على الملكة

من جانبه، أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، اعتزام الرئيس يون سوك يول حضور جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في لندن، خلال الأسبوع الجاري، فيما توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعزية إلى رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، في في أول محادثة بينهما، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون هنأ تراس بتوليها المنصب، مشيرة إلى تأكيد ماكرون وتراس على الروابط الوثيقة والتاريخية بين البلدين، ونيتهما تعزيزها، ومن المقرر أن يحضر ماكرون جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، حسب قصر الإليزيه.

حداد وطني في أستراليا على الملكة الراحلة

بدورها، أعلنت السلطات الأسترالية، إن البلاد ستنظم يوم حداد وطني على الملكة في 22 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أنه سيكون عطلة رسمية، وفق ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وملك بريطانيا هو رئيس الدولة الشرفية في أستراليا و14 دولة أخرى خارج المملكة المتحدة، وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، إنه سيسافر إلى لندن مع الحاكم العام للبلاد، دافيد هيرلي، بصفته الممثل عن العاهل البريطاني، الخميس المقبل، لحضور جنازة الملكة الراحلة.

ومن المقرر أن يعلن هيرلي، رسميا أن الملك تشارلز الثالث أصبح رئيسا شرفيا لدولة أستراليا، في مراسم تقام داخل مبنى البرلمان الأسترالي في العاصمة «كانبرا»، اليوم الأحد.

الشرطة البريطانية تقتل شابا أسود بالرصاص

وبالتوازي مع الاحداث السياسية الجارية في بريطانيا، شارك المئات من البريطانيين في احتجاج أمام مقر شرطة العاصمة لندن، أمس السبت، بعد مقتل شاب أسود يدعى كريس كابا، 24 عاما، بعيار ناري أطلقه شرطي، مساء الاثنين الماضي، خلال مطاردة، وطالبت عائلة كابا بفصل المسؤول عن مقتله، فيما افادت التحقيقات في جريمة قتل، بأن كاميرا رصدت لوحة سيارة القتيل قرب موقع جنائي قبل أيام.