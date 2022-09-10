بريطانيا اليوم.. إعلان تشارلز ملكا رسميا والعزاء يتواصل في إليزابيث

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، صباح اليوم، إنَّ الملك تشارلز زار قصر باكنجهام لأول مرة منذ وفاة الملكة، وخاطب الأمة والتقى رئيس الوزراء أمس، ومن المقرر أن يتمّ إعلان تشارلز ملكًا رسميًا اليوم في حضور نجله ويليام الذي سيكون لقبه أمير ويلز كولي للعهد، بينما سيبقى تابوت الملكة في بالمورال، التي يتسمر العزاء فيها.

الملك الجديد سيعقد أول اجتماع خاص به

وسيحضر حفل إعلان تشارلز ملكًا رسميًا، الذي سيبث عبر التلفزيون لأول مرة، أعضاء المجالس السرية ووزراء الحكومة وربما وزراء سابقون ورؤساء وزراء وكبار رجال الدين.

بعد ذلك، سيعقد الملك أول مجلس خاص له - وهو أقدم مجلس تشريعي عام في المملكة المتحدة - برفقة زوجته كاميلا ونجله ويليام وسيقدم إعلانه الشخصي بشأن وفاة الملكة ويقسم القسم على الحفاظ على كنيسة اسكتلندا.

أداء قسم الولاء للملك الجديد واستمرار العزاء

ومن المتوقع أنَّ يؤدي اليوم نواب كبار قسم الولاء للملك الجديد، مع استمرار العزاء في البرلمان حتى الساعة 10 مساءً، وستتاح الفرصة لجميع النواب لأداء اليمين عند عودة البرلمان بعد 10 أيام من الحداد الوطني، لكن هذا ليس مطلبًا رسميًا.

وخلال الحفل، سيقدم تشارلز إعلانًا ويقسم ويوقع اليمين بحضور مستشارين خاصين، وتقديراً له، سيتم رفع الأعلام بكامل طاقتها من وقت الإعلان الأول عن توليه، قبل أن يتم إنزالها مرة أخرى إلى نصف الصاري.

التفاصيل الكاملة حول وفاة الملكة إليزابيث

«سقط جسر لندن».. كانت هذه الجملة التي نقلها سكرتير ملكة بريطانيا الخاص إلى نجلها تشارلز ومن ثم رئيسة الوزراء لوز تراس، التي تعني أن إليزابيث الثانية لفظت أنفاسها الأخيرة ورحلت تاركة خلفها مملكة مستقرة رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها، وهو المصلح ذاته الذي يعني بداية عهد جديد وملك جديد وفق خطة وضعت في الستينيات.

الأمور كانت كلها تسير على ما يرام، أمس الأول، في بريطانيا حتى التقطت عدسات الإعلام ناظم الزهاوي الوزير المنتظر في الحكومة المقبلة يدخل إلى قاعة البرلمان حاملا مذكرة ما ويهمهم ببعض الكلمات في أذن لوز تراس، وهي نفسها اللحظات التي يتلقى فيها رئيس البرلمان نفس المذكرة، وفجأة تنسحب لوز تراس ويدعو رئيس البرلمان للصلاة من أجل الملكة، وتتشح قناة «بي بي سي» بالسواد وتلغي جميع برامجها العادية.

بيان أول من قصر باكنجهام: الملكة تحت الإشراف الطبي

بالتزامن مع ذلك صدر البيان الأول من قصر باكنجهام الملكي حول الحالة الصحية للملكة، والبيان كان يوحي بأنَّها لحظة النهاية لأقدم حاكم في تاريخ بريطانيا وأقدم زعماء العالم، إذ قال أطباء القصر الرئاسي إنَّهم قلقون بشأن الحالة الصحية للملكة وقرروا وضعها تحت الملاحظة الطبية، حتى أتى المساء وأعلنت وفاة الملكة رسميا عن عمر يناهز 96 عامًا، ثم يعلن القصر الملكي أمس حالة الحداد في البلاد 7 أيام.

قبل ذلك بيومين، حرصت إليزابيث الثانية التي تعاني أمراض الشيخوخة على استقبال رئيس الوزراء الجديدة في مقر إقامتها بقلعة بالمورال في أسكتلندا، بدلًا من الاستقبال في قصر باكنجهام وسط لندن، أو قلعة وندسور في مقاطعة باركشير بالقرب من العاصمة لندن، وفي ثاني يوم من تولي رئيس الوزراء تأجّل لقاء بينها وبين الملكة لظروفٍ صحية للأخيرة دون الإفصاح عن تفاصيل عن طبيعة مرضها.

وغابت الملكة عن أغلب أحداث اليوبيل البلاتيني، كما غابت تمامًا عن سباقات «Royal Ascot» لمرضها في شهر يونيو 2022.