قصر باكنجهام يحدد موعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية الخميس الماضي عن 96 عاما، وتنصيب تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد، كثر البحث عن موعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، حدد قصر باكنجهام موعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، موضحة أنه سيتم بدء إجراءات ما قبل الجنازة من غدٍ الأحد.

ومن المقرر أن يكون موعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من سبتمبر الجاري، وستقام المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث في الحادية عشرة صباحا في لندن وتحديدا فى دير وستمنستر.

نقل الجثمان جوا إلى لندن

وقال إدوارد فيتزالان هوارد، دوق نورفولك والمسؤول عن الفعاليات الرسمية للجنازة، إنه سيتم نقل نعش الملكة من قلعة بالمورال إلى إدنبرة غداً الأحد قبل نقله جواً إلى لندن يوم الثلاثاء.

وأوضح مسؤول في القصر إن جثمان الملكة سيبقى في الولاية لمدة 4 أيام، في قاعة وستمنستر وذلك منذ الأربعاء الرابع عشر من سبتمبر الجارى، في مقر مجلسي البرلمان البريطاني في لندن من الأربعاء 14 سبتمبر حتى صباح يوم الجنازة.

فيما سيجري نقل التابوت في موكب من قصر وستمنستر إلى دير وستمنستر، لإقامة مراسم الجنازة.

إجازة رسمية في جميع أنحاء المملكة المتحدة

وأعلن الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الجديد نجل الملكة الراحلة، موعد الجنازة إجازة رسمية في أنحاء المملكة المتحدة.

ووصف منظمو جنازة الملكة المراسم بأنها وداع مناسب لإحدى الشخصيات المميزة في عصرنا.

وبعد مراسم الجنازة في كنيسة ويستمنستر، سيتم نقل الجثمان إلى كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور غرب لندن.

يشار إلى أن جثمان الملكة إليزابيث يرقد حالياً في تابوت مغطى بالراية الملكية لاسكتلندا التي وضع عليها إكليل من الزهور في قاعة في قصر بالمورال في شمال شرق اسكتلندا.