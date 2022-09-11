صحة النواب: جدري القرود لا ينتقل بالتنفس.. واحذروا الالتصاق الجسدي

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن فيروس جدري القرود لا يصيب مئات المواطنين مثل فيروس كورونا، مضيفا أن هناك إجراءات وقائية ومتابعة تامة لكل ما يتعلق بالفيروسات.

جدري القرود لا ينتقل بالتنفس

وأضاف «حاتم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جدري القرود يصيب المواطنين عن طريق سوائل الجسم أو الالتصاق الجسدي، مؤكداً أن جدري القرود لا ينتقل عن طريق التنفس مثل فيروس كورونا، معبرا بقوله: «يجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية».

المرض لا يصيب مئات المواطنين مثل كورونا

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن التعامل مع حالات جدري القرود يتم من خلال منحها الراحة التامة، خاصة وأن غالبية الحالات تتعافى تلقائياً، حسب قوله: «هناك بعض الحالات يتم منحها بعض الأدوية الخاصة بالمضادات الفيروسية، و لكن لاتوجد أي مشكلة»، مؤكداً أن الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أفضل الطرق لمواجهة المرض.