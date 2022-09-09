محاضر اقتصاديات الدواء: وفيات جدري القرود تقل عن 1% ولا يجب القلق منه

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء، إنّه لا يجب أن نقلق من اكتشاف حالة مصابة بجدري القرود؛ لأن نسبة الوفيات تقل عن 1% جراء الإصابة بهذا المرض، كما أن طريقة العدوى تختلف عن فيروس كورونا.

وأضاف عنان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ المصاب بجدري القرود ينقل العدوى لشخص واحد، بعكس كورونا الذي ينقل العدوى المصاب به لـ3 أشخاص، أو 13 شخصًا للمصاب الواحد بفيروس أوميكرون.

نقل العدوى بجدري القرود

وتابع محاضر اقتصاديات الدواء، بأنّ نقل عدوى جدري القرود يحتاج إلى صلة وثيقة بين الشخص السليم والمصاب، والتعرض إلى فترة طويلة من الرذاذ: «مش محتاج لعلاج، والموضوع بسيط، و95% من الحالات لم تحتاج إلى علاج، إذ يتم علاج الأعراض».

أعراض معظم العدوى الفيروسية

وأوضح أنّ معظم العدوى الفيروسية ينتج عنها الحمى والصداع والوهن، مشيرا إلى أنّهم في جدري القرود يعالجون الأعراض، إذ تظهر البثور ويتم علاجها، وفي خلال أسبوع إلى أسبوعين يتم الشفاء تلقائيًا.

ثقافة معينة يجب تبنيها

وأكد «عنان»، أنّ هناك ثقافة معينة نحتاج إلى تبنيها، فعندما يشعر الشخص بأي عرض يجب عليها ارتداء الكمامة والابتعاد عن الناس، وهو ما يحدث في جنوب شرق آسيا، موضحًا أنّ طرق عدوى جدري القرود صعبة، وطرق الوقاية منها هي الإجراءات المتبعة للوقاية من كورونا.