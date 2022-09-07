تفاصيل إصابة أول مصري بـ جدري القرود.. عمره 42 عاما ويخضع لبروتوكول علاجي

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل إصابة أول مراطن مصري بفيروس جدري القرود، موضحا أن المصاب يبلغ من العمر 42 عاما، من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوربية ومتردد عليها، مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة للغاية، وهو في أحد المستشفيات المخصصة للعزل.

أعراض جدري القرود

وتابع «عبدالغفار» في تصريحات لـ«الوطن»: «المصري المصاب بفيروس جدري القرود، خاضع للبروتوكول العلاجي المتعلق بفيروس جدري القرود، وهو الخاص بعلاج الأعراض التي تظهر على المصاب، تتضمن ارتفاع درجة الحرارة، والحمى أو السعال أو ظهور الطفح الجلدي»، مضيفا أن الميزة التي تميز جدري القرود عن غيره، تورم الغدد الليمفاوية، لافتا إلى أن لقاحات فيروس جدري القرود على مستوى العالم كمياتها محدودة، لكن الحاصلين على اللقاح الجديري المائي، محصنين من هذا الفيروس، بنسبة تصل إلى 80%.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن فيروس جدري القرود لن يتحول إلى جائحة كفيروس كورونا، لافتا إلى أن فترة العدوى بفيروس جدري القرود، تأخذ وقتا يصل إلى 14 يوما، عن طريق التلاصق الشديد بشخص مصاب بالفيروس، والإصابة به ليست فقط عن طريق الجهاز التنفسي، لكن عن طريق «الجنس»، لذلك هو منتشر بين الرجال بنسبة أكبر من السيدات، موضحا أن الأعراض عادة تكون خفيفة ومتوسطة، وهناك بعض الحالات تزول عنها الأعراض من تلقاء نفسها.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرود

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس جذري القرود، أوضح «متحدث الصحة»، أن السيدات الحوامل والأطفال، من أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس جدري القردة، لافتا إلى أهمية ارتداء الكمامات، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وطهي اللحوم بشكل جيد، وتجنب ملامسة الحيوانات مثل القوارض.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، جرى توزيع الدليل الاسترشادي على مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لمساعدة الأطباء في تشخيص الحالات المصابة بفيروس جدري القرود، أو الحالات المشتبه في إصابتها، داعية المواطنين باتخاذ الحذر والإبلاغ الفوري عن أي حالة يتم الاشتباه بها، مشيدا بالفرق الطبية والتعامل الفوري منها، لأي حالة مرضية وتشخيصها بشكل صحيح.