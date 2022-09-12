رابط الاستعلام عن القبول في المدن الجامعية 2022-2023.. اعرف الشروط

فى ظل الاستعدادت الكبيرة لوزارتي «التربية والتعليم» و«التعليم العالي»، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، تسعى شريحة كبيرة من الطلاب المغتربين إلى معرفة رابط الاستعلام عن القبول في المدن الجامعية، خاصة مع تبقي 3 أسابيع فقط على بداية العام الجديد.

وتنتظر شريحة كبيرة من الطلاب المغتربين في جميع الجامعات على مستوى الجمهورية، لمعرفة موقفهم من دخول إحدى المدن الجامعية التابعة، وترصد «الوطن» طرق ورابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022-2023.

رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2022-2023

- يمكن لجميع الطلبة الاستعلام عن قبول المدن الجامعية، من خلال الرابط الإلكتروني.

- الضغط على الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.

- ادخال الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

- الضغط على أيقونة استعلام.

شروط الالتحاق بالمدن الجامعية

كانت الجامعات المصرية، أعلنت شروط الالتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2022-2023.

- أن يكون الطالب أو الطالبة لم يسجل عليه أي مخالفة مخلة بالشرف.

- ألا يكون الطالب أو الطالبة من سكان المحافظة.

- ألا يكون الطالب متزوجا.

- أن يكون الطالب أو الطالبة منتظمين دراسيا وغير منتسبين.

- ألا يكون وقع على الطالب أو الطالبة، أي عقوبات تأديبية من الجامعة.