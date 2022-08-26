أوراق وموعد تقديم الطلاب الجدد في المدن الجامعية بالإسكندرية 

أعلنت المدن الجامعية في الإسكندرية عن تفاصيل التحاق الطلاب المستجدين أي طلاب الثانوية العامة الجدد في الإقامة بتلك المدن، حيث يتم قبول طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية اعتبارا من 10 سبتمبر وحتى 22 من ذات الشهر، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثانية التي تشهد اغتراب عدد من الطلاب من محافظات أخرى.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات و أوراق تقديم الطلاب الجدد في المدن الجامعية بالإسكندرية، حيث يقوم الطالب باستيفاء كافة البيانات والأختام الواردة بطلب الالتحاق «دون كشط أو تعديل»، علما بأنه في حالة ثبوت أي بيانات غير صحيحة بطلب الالتحاق أو على الموقع يتم استبعاد الطالب من تنسيق القبول للمدن الجامعية.

خطوات التقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية

- يقوم الطالب بطباعة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية «الإشعار الإلكتروني».

- يتوجه الطالب إلى مكتب المراجعة الإلكترونية لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الإلكترونية.

- يتوجه الطالب إلى مكتب إشراف دار الضيافة بمبني «ب» لتسليم أوراق التقديم.

الأوراق المطلوبة في التقديم للمدن الجامعية بالإسكندرية

- طلب الالتحاق مكون من «3» ثلاث ورقات.

- عدد «2» صورة بطاقة الترشيح.

- عدد «3» صورة بطاقة رقم قومي للطالب سارية.

- عدد «3» صورة بطاقة رقم قومي لولي الأمر سارية.

- عدد «2» صورة ضوئية حديثة للطالب + 8 صورة عند التسكين.

- صورة الإشعار الإلكتروني.

- في حالة إذا كان ولي الأمر غير الوالد، تقدم صورة ضوئية من مستند قانوني «قسيمة طلاق – ولاية للجد أو العم – سفر للخارج - شهادة وفاة».

- صورة ما يفيد حصول الطالب على الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا.

- حافظة مستندات لتسليم الأوراق بها.

إعلان نتيجة القبول

وأكدت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية أنه سوف يتم إعلان النتيجة بلوحة الإعلانات وعلى موقع الزهراء الإلكتروني وعلى الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية «فيس بوك»، فيما تتولى لجنة الاستقبال توجيه الطلاب إلى أماكن اللجان المختلفة والرد على استفساراتهم ومقرها بمدخل المدينة الجامعية بسموحة.