التقديم في المدن الجامعية 2022 بجامعة طنطا.. خطوات التسجيل والرسوم

يبحث عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد فتح باب التقديم للمدن الجامعية وكيفية التقديم بها، خاصة للمقيمين بالمحافظات النائية وتم ترشيحم من مكاتب التنسيق للالتحاق بإحدى الكليات التي تبعد كثيرا عن محل إقامتهم.

بدء تلقي طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية

وقال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إن جامعة طنطا أعلنت فتح باب التقديم للمدن الجامعية، ويحق للطلاب الجدد والقدامى التقدم للالتحاق بها، وبدأت جامعة طنطا تلقي طلبات الالتحاق من أمس السبت وتستمر حتى الخميس 22 سبتمبر الجاري، عن الطريق موقع نظام الزهراء الإلكتروني.

وأضاف «حسين»، أنه يمكن للطالب التسجيل على الموقع من خلال الرابط هـنـا، ثم الدخول والتسجيل على النظام الإلكتروني الخاص بجامعة طنطا، لتحميل ملف PDF، يحتوي على نماذج الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم، من خلال الرابط هـنـا

استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أنه يجب على الطالب استيفاء الأوراق والمستندات التي تم تنزليها وتصوريها وتحويلها لملف PDF، مرة أخرى لرفعها على الموقع، وعلى الطالب إحضار كارت بنكي من أجل سداد الرسوم المستحقة لسحب مظروف التقديم، وهي عبارة عن 200 جنيه يتم سدادها إلكترونيا من خلال منصة التحصيل الإلكتروني الخاصة بالجامعة.

وبعد انتهاء الطالب من إجراءت التقديم السابقة، يقوم برفع ملف الـ PDF الذي تم استفاؤه على الموقع، حتى تتمكن إدارة المدن الجامعية من مراجعته واعتماده.