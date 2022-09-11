ماذا يعني مصطلح التغيرات المناخية؟.. خبير بيئي يجيب

55 يوما تفصلنا عن انطلاق مؤتمر المناخ، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، وسط حضور عالمي، وقد تزايد البحث على مؤشرات «جوجل» عن مفهوم المناخ والتغيرات المناخية وأسباب هذا التغير.

الغلاف الجوي وأثر المناخ

يقول محمد مصطفى، مدير إدارة الوعي البيئي بوزارة البيئة، إن مفهوم التغيرات المناخية يرتبط بمفهوم الغلاف الجوي الذي يحيط الأرض، والذي يطلق عليه الغلاف الجوي أو الغازي، وهو ذلك الخليط الشفاف من الغازات التي تحيط بالأرض بشكل كامل، وتفصلها عن الفضاء الكوني، ويمتد حتى 10 آلاف كيلو متر ارتفاعا.

وتابع «مصطفى»، أنه يعتبر مصطلحي الطقس والمناخ، مصطلحين جغرافيين متداخلين ومترابطين بعلاقات وثيقة، تجمعهما العناصر الأساسية التي يتكونان منهما، وهي الإشعاع الشمسي، والحرارة، والضغط الجوي، والرياح، والرطوبة وصور التكاتف، فضلا عما يرافقهما من ظواهر طقسية ومناخية تتكون في الغلاف الجوي.

ويعتمد كل منهما على التسجيلات التي توفرها محطات الرصد الجوي المحلية والعالمية، فضلاً عما يعتمد عليهما حاليا في مجال التنبؤ بعناصرهما، ووفق طرق التنبؤ ووقتها لحالة الجو المتوقعة لمدة قصيرة في حالة الطقس، أم لمدة طويلة في حالة التنبؤ المناخي.

وأضاف: «علم المناخ يهتم بإظهار متوسط أو معدل أحوال الجو التي تسود منطقة ما، بدلاً من إظهار التغيرات اليومية لأحوال الجو في المنطقة، وتنبع أهمية علم المناخ من تغلغله كعامل طبيعي عظيم التأثير في تشكيل سطح الأرض من جهة، وفي مختلف نواحي الحياة الحيوانية والبشرية من جهة أخرى»

التغيرات المناخية وأثر الثورة الصناعية

وعن مفهوم التغيرات المناخية، يقول مدير إدارة الوعي البيئي: «طبقا لقاموس التغيرات المناخية، فإن التغيرات المناخية هي اختلال في الظروف المناخية المعتادة، كالحرارة وأنماط الرياح والمتساقطات التي تميز كل منطقة على الأرض، وتؤدي وتيرة وحجم التغيرات المناخية الشاملة على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية.

مشيرا إلى أن درجات الحرارة المتفاقمة ستؤدي إلى تغير في أنواع الطقس، كأنماط الرياح وكمية المتساقطات وأنواعها، إضافة إلى وقوع عدة أحداث مناخية قصوى محتملة، مما يؤدي إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير، ولا يمكن التنبؤ بها، وقد سجلت درجات الحرارة على سطح الأرض زيادة مطردة خلال المائة عام الماضية تتراوح بين 0.5 - 0.7 درجة مئوية.