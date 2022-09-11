تفاصيل برنامج الذكاء الاصطناعي في جامعة سوهاج.. يمنح درجة البكالوريوس

أطلقت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بجامعة سوهاج، برنامجا للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات حيث يعتمد البرنامج نظام الساعات المعتمدة، ويقبل عليه طلاب الثانوية العامة القسم العلمي بشعبتيه الرياضة والعلوم، كما يمنح البرنامج درجة البكالوريوس لمدة دراسة 4 سنوات دراسية.

تطوير برامج الجامعة

وأوضح النميري علام زناتي أبو الحسن، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البرنامج يهتم بإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في قطاعات الدولة المختلفة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير برامج أكاديمية بالجامعة مرتبطة بعلوم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مجالات التميز في أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتشجيع ودعم البحث العلمي وفي مجالات الذكاء الاصطناعي.

وتابع: «كذلك بناء شراكات استراتيجية مع المعاهد والجامعات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، والنهوض بالاقتصاد المعرفي الوطني من خلال مخرجات أبحاث الذكاء الاصطناعي، واستثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، فضلا عن استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل واستغلال الموارد والإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة.

مجالات عمل البرنامج

وأضاف عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن البرنامج يتيح عدة مجالات عمل منها إتاحة العمل في التخطيط والتصميم للنظم الذكية بالشركات وتحليل البيانات العلمية والتجارية بالبنوك والبورصة ومطور برمجيات في شركات البرمجة وإتاحة العمل بمختلف الوزارات كمطور برمجيات ذكية والإشراف على أعمال الكمبيوتر والربوتات والاختصاص بقواعد البيانات والعمل في مجال التعليم وهندسة الكمبيوتر والاختصاص بمجال التعلم الآلي.