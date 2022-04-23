تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكليات جامعه سوهاج العام المقبل

يؤدي طلاب مختلف الكليات بجامعه سوهاج الاختبارات إلكترونياً اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2022/ 2023، حيث يتم تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية لكليات الطب البشري، والطب البيطري، والصيدلة، والتمريض، لتنتهي منظومة الاختبارات الورقيه بهذه الكليات.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن الاختبارات الإلكترونية تستبعد نسبة الخطأ البشري، التي يتم حالياً تلافيها في الاختبارات الورقية من خلال التصحيح الإلكتروني، لحين تطبيق المنظومة الإلكترونية على جميع كليات الجامعة.

استعدادات جامعة سوهاج للاختبارات الإلكترونية

وعن استعدادات جامعة سوهاج للاختبارات الإلكترونية، أوضح رئيس الجامعة أنه تم إنشاء مركز للاختبارات الإلكترونية، بتكلفة 100مليون جنيه، بالإضافة إلى مركز للمعلومات، بتكلفه 15 مليون جنيه، وإنشاء معمل كمبيوتر بطاقة 600 جهاز كمبيوتر، ويجري إعداد معمل آخر بطاقه 5500 جهاز كمبيوتر، لاستيعاب الطاقه الطلابية بالجامعة.

عقد جميع الاختبارات إلكترونياً من العام القادم

وأكد «عبد الخالق»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه بدايةً من العام الجامعي المقبل 2022/ 2023، سيتم عقد الاختبارات إلكترونياً لكل كليات الحرم الجامعي.

احتياطات جامعة سوهاج للاختبارات الإلكترونية

وعن احتياطات الجامعة لضمان سير الاختبارات، أشار «عبد الخالق» إلى وجود اختبار ورقي بديل للإختبار الإلكتروني، تحسباً لحدوث أي طوارئ تعيق الاختبارات الإلكترونية، وأضاف أن الإختبارات تسير بسلاسة، وسط ارتياح بين الطلاب بمختلف الكليات.

وعن توافق أعداد الطلاب وإمكانيات المعامل، أوضح رئيس الجامعة أن الأعداد الحالية للأجهزة في معامل الكمبيوتر مناسبة تماماً لأعداد الطلاب، فلم يتم تخطيها سوى سوى بالفرقة الأولى لكلية التمريض، حيث تخطى عدد الطلاب أكثر من 600 طالب، فتم تقسيمهم على دورتي اختبار متتاليتين، وأضاف: «لن تواجهنا هذه المشكلة العام المقبل، عقب الانتهاء من إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية، الذي يضم معمل كمبيوتر، بسعة 5500 جهاز».

آلية تطبيق الاختبارات إلكترونياً بجامعة سوهاج

وعن آلية تطبيق الاختبارات الإلكترونية، أوضح الدكتور صبري باسط، المدير التنفيذي لمركزى القياس والتقويم والاختبارات الإلكترونية بجامعه سوهاج، أنه تم البدء بالاختبارات الإلكترونية هذا العام في تجربة جديدة على الجامعة، سبقتها تجربة العام الماضي بكلية الطب، وأضاف أنه يتم اختبار الطلاب داخل معمل الجامعة، ويتم اختيار الأسئلة من متعدد خلال وقت محدد.

وأكد سهوله آليه الاختبارات الإلكترونية، كما أنه لاحظ إجابة العديد من الطلاب قبل الوقت المحدد، مما يبرهن على يسر التعامل مع الآلية الجديدة، خاصةً وأن الطلاب قد أدوا الاختبارات النصفية إلكترونياً أيضاً، عبر المنصة التعليمية، حيث تم تدريب الطلاب على الاختبارات الإلكترونية من خلال المنصة.

ومن المقرر أن يؤدي الاختبارات الإلكترونية نحو 6330 طالباً وطالبة بكليات الصيدلة والطب البيطري والتمريض.

نقل كلية الصيدلة للحرم الجامعي الجديد العام المقبل

وفي تصريحاته لـ«الوطن»، أعلن رئيس جامعة سوهاج عن نقل كلية الصيدلة إلى الحرم الجامعي الجديد في مدينة سوهاج الجديدة، بدايةً من العام المقبل، وأضاف أنه لا توجد نية لنقل كليتي الطب البشري والتمريض من مقرهما الحالي، لارتباطهما بالمستشفيات الجامعية.