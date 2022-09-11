انطلاق فعاليات منتدى «البيئة والتنمية 2022» لمكافحة تغير المناخ

انطلقت فعاليات منتدى «البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ مؤتمر الأطراف للمناخ COP27»، والذي ينظمه المجلس العربي للمياه، بالقاهرة في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2022، برعاية وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وبحضور واسع من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة

وأعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن فخره بالمشاركة في فعاليات منتدى البيئة والتنمية 2022، التي تتبنى وتنتهج الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وتدعمها باستمرار.

وأكد فايد أن دمج الجانب البيئي في جميع القطاعات العملية ضرورة لا يمكن تأجيلها، وبالأخص في القطاع المصرفي لدوره الفعّال في سد فجوة تقديم السندات والتمويلات الخضراء، والتي بدورها تدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة مثل مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق استراتيجية مزيج الطاقة 2035.

مكافحة تغير المناخ لتحييد الأثر الكربوني

وأضاف أنّ مساهمة القطاع حيوية في مساعدة المشروعات والمؤسسات بمختلف أحجامها في انتهاج ممارسات الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ؛ لتحييد الأثر الكربوني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحضيراتها لاستضافة قمة المناخ COP27.

اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات الكربونية

ويشارك في جلسة نقاشية في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى بعنوان «المناخ والتمويل الأخضر»، حيث يلقى الضوء على التزام البنك تجاه دعم وتسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات الكربونية، وأفضل استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة.