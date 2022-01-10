البيئة: منتدى شباب العالم يناقش التغيرات المناخية ويطرح حلولا لها

تحضيرات مبكرة شهدتها مدينة شرم الشيخ ضمن الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ «COP-26» المزمع استضافة المدينة له نوفمبر المقبل، حيث انطلقت الجلسات التحضيرية لمؤتمر المناخ ضمن فاعليات منتدى شباب العالم الذي انطلق اليوم.

محور خاص بالتغيرات المناخية في منتدى شباب العالم

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية اليوم، إن منتدى الشباب خصص محورا خاصا للتغيرات المناخية وقضايا البيئة يناقش القضايا والتحديات التي تواجه كوكبنا ورؤية شباب العالم للحلول المطروحة، حيث يصل شرم الشيخ اليوم ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأطراف، وإنجر أندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لحضور جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ والتي يتحدث بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجون كيري مبعوث المناخ الأمريكي ونخبة من المهتمين بقضايا المناخ.

ورش تحضيرية للاستعداد لمؤتمر المناخ

وتابعت «فؤاد» أن الورش التحضيرية للمنتدى ناقشت دور الشباب في مواجهة قضايا البيئة والتي شهدت طرح أفكار وحلول من شباب الجنسيات المختلفة لمواجهة قضايا التلوث وتأثير التغيرات المناخية على النوع والهجرة البيئية وتلوث المياه والتصحر وتلوث التربة والمخلفات الصلبة وغيرها من القضايا والتحديات، حيث خرجت الورش بتوصيات عدة لدعم التعاون المصري الأفريقي وطرح المشكلات البيئية المتعلقة بالمناخ من خلال تطبيق إلكتروني وقياس البصمة الكربونية وحلول أخرى ستطرح أمام اللجان التحضيرية لمؤتمر المناخ «كوب 27»

شرم الشيخ مدينة خضراء

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة البيئة إلى أن مدينة شرم الشيخ تشهد تحولا كبيرا لتكون مدينة خضراء من خلال مجموعة من المسارات منها التحول للطاقة النظيفة في الفنادق والنقل وتخصيص أماكن لقيادة الدراجات بالمدينة وطرح أدلة إرشادية لمراكز الغوص العاملة بشرم الشيخ، ووضع تصنيف للفنادق الصديقة للبيئة بالمدينة والبدء في التحول نحو وقف استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة.