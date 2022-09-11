وزير الخارجية يُشارك في افتتاح منتدى البيئة والتنمية لعام 2022

شارك السيد سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم، 11 سبتمبر، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البيئة والتنمية لعام 2022، «الطريق إلى شرم الشيخ»، والذي ينظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية.

يسلط الضوء على قضايا المياه وندرتها

وشارك في افتتاح المؤتمر، وزراء الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورائد الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخن والمنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ولفيف من كبار المسؤولين ونخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في التوقيت الحالي، لكونه يسلط الضوء على قضايا المياه وندرتها، وعلاقة ذلك بقضايا التغير المناخي بشكلٍ عام، بهدف المساهمة في الإعداد الموضوعي الجاري لمؤتمر COP27، المقرر عقده في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أبرز فيها سعي الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 منذ اللحظة الأولى لتوليها هذه المهمة، إلى أن يمثل مؤتمر شرم الشيخ نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولي، للانتقال من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، مستعرضاً رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر، ولعدد من الموضوعات ذات الأولوية في عمل المناخ.

واختتم «أبو زيد» تصريحاته، مبرزاً إعراب وزير الخارجية سامح شكري، عن تطلعه إلى ما سوف يسفر عنه المؤتمر من نتائج ومخرجات قيمة، تسهم في تعزيز الجهود الجارية لدعم عمل المناخ على نحو يصب في صالح نجاح مؤتمر COP27، وتحقيقه للنتائج المأمولة منه.