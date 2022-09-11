تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 224 مليون جنيه في الزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعات الصرف الصحي والأبنية التعليمية والكهرباء بمركز ومدينة الزقازيق، بتكلفة 224 مليونا و100 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 42 مشروعا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكباري)، بتكلفة مليار و795 مليون جنيه، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

مشروع صرف صحي كفر يوسف سلامة

وقال محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي كفر يوسف سلامة بتكلفة 44 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي عوض الله حجازي بتكلفة 20 مليون جنيه، للحفاظ على البيئة وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

وفي قطاع الأبنية التعليمية، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمركز تدريب المعلمين بتكلفة 7 ملايين جنيه، وأعمال الإحلال الجزئي لـ16 فصلا بمدرسة الحسينية الابتدائية الجديدة بتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه، وكذلك الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئي لـ18 فصلا بمدرسة الثانوية التجارية المتقدمة بتكلفة 5 ملايين و800 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب.

تحقيق استقرار التيار الكهربي

ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق استقرار التيار الكهربي، أوضح محافظ الشرقية الانتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء المحلج ذو الجهد المتوسط بمنطقة شارع فاروق بمدينة الزقازيق، بتكلفة 50 مليون جنيه، والانتهاء من أعمال إنشاء موزع الأوقاف بمنطقة الأحرار بتكلفة 40 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من أعمال إنشاء موزع إسكان الشباب بمنطقة العصلوجي بمركز الزقازيق بتكلفة 53 مليون جنيه.