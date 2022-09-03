محافظ الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لمصابي فاقوس على أكمل وجه

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجددا، مستشفى فاقوس المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث اصطدام قطار رقم 175 بخط أبو كبير/ فاقوس/ الصالحية، بميكروباص مخالف أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاه 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، طبقا لتقرير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية.

عمليات جراحية مختلفة للمصابين

اطلع محافظ الشرقية على التقارير الطبية الخاصة بمصابي الحادث، بعد إجرائهم لعمليات جراحية بين إصلاح كسر متعدد بالحوض -تصليح لكسر بالكاحل- تصليح وتثبيت لكسر بالحوض، موجها إدارة المستشفى، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة المصابين، وتوفير كل مستلزمات العمليات من شرايح ومسامير ومثبتات خارجية، دون تحمل المرضى أية نفقات، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، طوال مدة إقامتهم بالمستشفى لتلقي العلاج.

كما التقى محافظ الشرقية، بأسر مصابي حادث فاقوس، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة العلاجية المقدمة لذويهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى منازلهم بسلام.

المحافظ يتفقد المستشفى

وخلال زيارته للمستشفى، اطمئن على تواجد نوبتجبات العمل من أطباء وطاقم تمريض وفنيين وعمال، وتأديتهم عملهم على الوجه الأكمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفى.

رافق المحافظ في الزيارة، محمد حجازي رئيس مركز ومدينة فاقوس.