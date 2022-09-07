بسبب ضعف الخدمة.. محافظ الشرقية يرسل سيارات محملة بالمياه مجانا للأهالي

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مدينة صان الحجر، بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية بتجهيز وإرسال سيارات محملة بمياه نظيفة صالحة للشرب وتوزيعها بالمجان على أهالي قرية المحش التابعة لصان الحجر لحل مشكلة ضعف وصول المياه إليهم.

توزيع المياه بالمجان على أهالي قرية المحش لحل مشكلة ضعف الخدمة

وعلى الفور وتنفيذا لتوجيه محافظ الشرقية قام رئيس مدينة صان الحجر بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتجهيز وتوجيه سيارة محملة بمياه شرب نظيفة وتوزيعها بالمجان على أهالي قرية المحش لحل مشكلة ضعف مياه الشرب وإنقطاعها لفترات طويلة.

توجه الأهالي للسيارة لتعبئة المياه الصالحة للشرب

ومن جانبه أوضح رئيس مدينة صان الحجر بالشرقية أنه فور وصول السيارة المحملة بمياه الشرب النظيفة للقريه، توجه الأهالي للسيارة لتعبئة المياه الصالحه للشرب لسد إحتياجاتهم وحل مشكله المياه.

أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة لإستجابة محافظ الشرقية لهم ، وإصداره تعليمات لرئيس المدينة بسرعة حل المشكلة وتوفير مياه الشرب لهم.