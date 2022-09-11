«عدالة ومساندة» تفتح فصلين لمحو أمية السيدات بمنيل شيحة (صور)

افتتحت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فصلين لمحو الأمية بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس بواقع 60 دارسة في الفصلين من السيدات، وذلك بعد توصية وحدة الرصد المجتمعي التي دشنتها المؤسسة بضرورة التدخل السريع لمحو الأمية بالقرية، وجاء افتتاح الفصلين تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الجيزة، على أن تبدأ الدراسة بهم داخل أروقة جمعية تنمية المجتمع المحلي بمنيل شيحة، تنفيذًا لتوصيات وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة أن يكون للمجتمع المدني ومؤسساته دور في قضية محو الأمية.

فصلين لمحو الأمية للسيدات

من جانبها أشارت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة، إلى أهمية وقيمة العلم والتعليم للدارسات في الفصلين ومدى النفع الذي سيعود عليهم بعد الحصول على شهادة محو الأمية.

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة، أن غاية من غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة هي ضمان تعليم الشباب المهارات اللازمة في القراءة والكتابة والحساب، وإتاحة فرصة اكتسابها أمام البالغين ممن يفتقدون إليها، وهو ما شجع المؤسسة على ان تكون شريك في عملية محو الامية وتنمية المجتمع في ذلك، خاصة وأن الدولة قامت بوضع خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، والمجتمع المدني ومؤسساته عليه أن يكون شريك مع الدولة في تحقيق ذلك.

ونوهت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، إلى أن مصر فازت بجائزة اليونسكو عام 2021 كونها من أفضل ستة دول وهم: (كوت ديفوار - الهند - غواتيمالا - المكسيك -جنوب أفريقيا- مصر) طبقت أفضل برامج لمحو الأمية.

برامج محو الأمية

من جانبها قالت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة أن تدخل المؤسسة في قضية محو الأمية لإيمانها بأهمية التعليم ودوره في التمكين الاقتصادي والتوعية المجتمعية، وترجمة حقيقية لما تنادي به القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، بأن تتصدر قضية محو الأمية قائمة الأولويات، خاصة وأنها تعد عنصرا جوهريا في أهداف التنمية المستدامة، والتي تتمثل في ضرورة الحصول على التعليم الجيد وفرص التعلم في أي المراحل العمرية.

وقالت بسنت عثمان، أن المؤسسة ستقوم بتوفير الدعم النقدي وكل الإمدادات والمستلزمات الخاصة بالدراسة داخل الفصلين و بدل نقدي شهري للدارسات حتى يتسنى لهن المواظبة على الحضور.

جدير بالذكر أن مؤسسة عدالة ومساندة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واحدة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام وتنمية الوعي ويضم الجهاز التنفيذي للمؤسسة عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية في مختلف التخصصات وترفع المؤسسة شعار «عندما يكون المجتمع المدني شريكا في عملية التنمية... نبني مصر».