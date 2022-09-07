جامعة بني سويف تعفي شقيقتين من المصروفات.. «وصلوا من محو الأمية»

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، حنان شعبان عبد اللطيف وشقيقتها ليلى الطالبتين بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، وذلك لدعمها وتشجيعهما بعد الوصول إلى المرحلة الجامعية من فصول محو الأمية، وقرر إعفائهما من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023، مؤكدًا أن الطالبتين نموذج مشرف للمرأة المصرية.

رئيس جامعة بني سويف: المرأة قادرة على فعل المستحيل

وقدم الدكتور منصور منصور، خلال اللقاء، الشكر إلى أسرة الطالبتين لوقوفها خلفهما لاستكمال تعليمهما، إذ استطاعا بإرادتهما وعزيمتهما الوصول إلى المرحلة الجامعية من محو الأمية وتحديا كل الصعاب، لتثبتا للجميع أن المرأة قادرة على فعل المستحيل، وحصد النجاح في جميع المجالات في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف، بتوفير كل ما تحتاجه الطالبتين أثناء دراستهن بكلية الآداب وضرورة الإستفادة من خبراتهن ونقلها للطلاب في محو الأمية، مشيرًا إلى حصول جامعة بني سويف على المركز الأول في أعمال محو الأمية على مستوى الجامعات المصرية.

جامعة بني سويف: نعمل على تشجيع المتميزين والموهوبين

وأضاف: «نعمل دائمًا على تشجيع الموهوبين والمتميزين لما يتمتع به طلاب الجامعة من إبداع وتميز في المجالات المختلفة، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة، وفخورون بقصة نجاح حنان وليلى كنموذج مشرف وملهم، في قوة العزيمة وتحدي الصعاب، وأن الجامعة تعمل على إبراز النماذج المشرفة من الطلاب والتي تعد قدوة للجميع».

وأعربت الطالبتان عن امتنانهما وتقديرهما لاستقبال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لهما بمكتبه، ودعمه وتوفير كافة الاحتياجات لهما خلال دراستهما بالكلية.