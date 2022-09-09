وزير التعليم يوجه باتباع المدخل التنموي والتمكيني في محو الأمية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظمة الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية، وذلك في يوم الثامن من سبتمبر من كل عام بهدف إبراز أهمية محو الأمية والقرائية للأفراد والمجتمعات باعتبارها مسألة من مسائل حقوق الإنسان وكذلك الاهتمام بخطة النهوض بالقرائية للمضي قدما نحو مجتمعات مستدامة.

المدخل التنموي

وأكد وزير التعليم: «نصيحتي لتحقيق هذه الفكرة هي اتباع المدخل التنموي والتمكيني في محو الأمية و يتلخص ذلك في أن يشارك الميسر مع الدارس في إعداد المادة التعليمية لأن الأمي ليس جاهل ولكن لديه خبرة يجب أن نبني عليها وذلك استنادا لمقولة العالم باولو فريري «الكبير لديه المدلول وينقصه الرمز فيجب أن ننسج على ما لديه من مدلول حتى نعلمه الرمز» أي أن كل دارس يتعلم وفق خبراته وسرعته في التعلم وبذلك نستطيع أن نتغلب علي مشكلة احجام الدارسين عن القراءة والكتابة والارتداد إلى الأمية.

زيادة مساحات تعلم القراءة والكتابة

وأضاف الدكتور رضا حجازي، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن فكرة اليوم الدولي لمحو الأمية لهذا العام 2022 هي «التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة» تهدف إلى توضيح الأهمية القصوي لزيادة مساحات تعلم القراءة والكتابة وذلك لبناء المرونة وضمان التعلم الجيد والعادل والشامل للجميع.