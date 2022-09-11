علي الشريعي يقدم أوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

سحب منذ قليل الفنان علي الشريعي، استمارة ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية لاستكمال دورة الفنان هاني شاكر الذي استقال من منصبه قبل انتهاء دورته بعام كامل.

أسباب ترشح علي الشريعي

وأكد علي الشريعي، في تصريحات لــ«الوطن»، أنه تقدم بأوراق ترشحه لخدمة أعضاء نقابة المهن الموسيقية.

سحب استمارة الترشح

الشريعي حضر لمقر نقابة الموسيقين وسحب استمارة الترشح وقدم أوراقه لأعضاء مجلس النقابة من أجل خوض الانتخابات المقرر لها في الحادي عشر من أكتوبر المقبل.

وتقدم خلال اليوم الأول لفتح باب الترشح، ثلاثة مرشحين آخرين، وهم المايسترو مصطفى حلمي أمين، والفنان مصطفى كامل، والدكتور شريف حلمي.