برلمانية: وجود لجنة للزيادة السكانية بالحوار الوطني أمر يستحق الإشادة

أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اهتمام الدولة المصرية بقضية الزيادة السكانية، وخطورتها على التنمية في ظل الجهود التي تبذلها الجمهورية الجديدة على كافة المستويات.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تحدثت أكثر من مرة عن خطورة استمرار الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.

«أبو السعد»: يجب أن تكون الزيادة السكانية أبرز الملفات على أجندة الحوار الوطني

وقالت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لـ«الوطن»: «إن تشكيل لجنة لمواجهة قضية الزيادة السكانية منبثقة عن الحوار الوطني أمر جاد ومهم يستحق التحية من مجلس أمناء الحوار الوطني لاستشعارهم القلق والخوف على مستقبل التنمية في مصر».

قضية الزيادة السكانية قنبلة موقوتة

وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن اللجنة المعنية بمناقشة قضية الزيادة السكانية سيكون لديها أكثر من محور للعمل عليه وذلك من خلال الاستماع إلى الرؤى والأفكار التي سيتم طرحها لمواجهة هذه القنبلة الموقوتة.

وأوضحت: «ليس الهدف من الحوار فقط المناقشة وإبداء الرأي ولكن الخروج بتوصيات تساهم في حل هذه المشكلة التي باتت تهدد التنمية في ظل ارتفاع نسب المواليد كل ساعة».

وشددت النائبة هالة أبو السعد على أهمية مراجعة التشريعات التي تمنح المرأة العاملة حقوقا ومكتسبات لإنجاب ثلاثة أطفال مع صرف كامل مستحقاتها المالية.

وقالت: نحن بحاجة إلى مراجعة هذه القوانين ومن بينها مشروع قانون العمل والتأمينات الاجتماعية بحيث تحصل المرأة العاملة على كامل حقوقها إذا اكتفت بإنجاب طفلين فقط مراعاة لتنظيم النسل داخل أسرتها، فضلا عن استمرار حملات الدعم التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في جميع المحافظات المصرية للحد من الزيادة السكانية ومن بينها مشروع «2 كفاية».

واستطردت النائبة هالة أبو السعد: «قضية الزيادة السكانية يجب أن يولى لها الأهمية بين القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني بدءا من الآن، للوصول إلى رؤى يمكن ترجمتها على أرض الواقع»، مبينة أن البرلمان بغرفتيه عمل طوال الفترة الماضية على طرح القضية للنقاش وكان لمجلس النواب دورا مهما في مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان الذي سيكون له دور كبير في مواجهة الزيادة السكانية عقب صدوره خلال المرحلة المقبلة.