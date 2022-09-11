ضياء رشوان: اختيار مقرري لجان الحوار الوطني راعى التوازن بين جميع الأطياف

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، إنهم عقدوا سادس اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني خلال شهرين، واستغرقت الجلسة أكثر من 7 ساعات، جرى فيها طرح 150 اسما مرشحا للمقررين والمقررين المساعدين ومقرري العموم ومساعديهم في المحاور المختلفة، موضحًا أن جميع المناقشات التي دارت سواء في الاجتماع السابق أو اليوم كانت تدور بعمق شديد واستعراض المصلحة العامة للدولة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث الأخبار»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news».

التوازن بين أطياف متعددة

وأضاف «رشوان»، أنه تم العمل في اختيار الأسماء على التوازن بين أطياف متعددة، إذ أنه من الأمور المهمة وجود الأطراف المتعددة في اللجان والمحاور، فضلًا عن تخصصاتهم وخبراتهم، كما أنه استدراكًا للملاحظات التي تلت على مجلس الأمناء، تم إضافة بعض اللجان في المحور السياسي، وإعادة ترتيب وتقسيم لجانه، ففي لجنة مباشرة الحقوق السياسية انبثقت منها لجنة أخرى تسمى الأحزاب والقوى السياسية، لأهميتها في العمل السياسي، ولجنة أخرى للمجتمع المدني والنقابات، ولجنة أخرى للمحليات ولجنة لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

إضافة لجنة جديدة في المحور الاقتصادي

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، أنه في المحور الاقتصادي، أضيفت لجنة للسياحة، نظرًا لأهميتها الكبيرة، «أضيفت لجنة أخرى للشباب، بفئة عمرية محددة، تشمل الرجل والمرأة لأنهم موجودون في كل حاجة»، موضحًا أن مجلس الأمناء انتهى من اختيار المقررين العموم للثلاثة محاور «سياسي واقتصادي ومجتمعي»، ومقرري العموم، «وهو يؤكد جدية الحوار الوطني، فالحوار الوطني ده مش لقطة في كاميرا، حريصون على الجدية وده واضح في تفسير القضايا وفي اختيار المقررين والمقررين المساعدين، قواعد عمل وإدارة الحوار ثم يبدأ الحوار مباشرة».

8 قضايا قضايا في المحور الاقتصادي أخرها العدالة الاجتماعية

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا للحوار الوطني دعا الى النظر في أولويات العمل الوطني، «لما ننظر للوضع في المجتمع المصري والدولة هنلاقي أبرز المواضيع هو الاقتصاد ومجتمع، وسياسي، الأولويات دي تخرج المحاور ده، كل محور فيه قضايا تستحق وحدها أن تناقش، المحور الأكثر تفصيلا هو المحور الاقتصادي، تتفرع منه 8 قضايا تبدأ بالغلاء وتضخم الأسعار، اخرها كان العدالة الاجتماعية»، مؤكدًا أن المحور المجتمعي به 6 قضايا منها قضايا الشباب والثقافة والهوية الوطنية، التعليم ، الصحة، «كل دي قضايا الحوار الوطني يجب أن يشملها ودي هموم المواطن».