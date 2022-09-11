  سفارة بريطانيا بالقاهرة: فتح سجل التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية اعتبارا من الغد

أعلنت سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، اليوم، فتح سجل التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية اعتبارا من غد الإثنين وحتى الخميس المقبل.

حزن شديد بالمملكة المتحدة لوفاة إليزابيث

وذكرت سفارة المملكة المتحدة في بيان نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن وفاة الملكة إليزابيث الثانية تسببت في حالة من الحزن الشديد للمملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى حول العالم، مشيرة إلى أن الملكة الراحلة خدمت بلدها بشرف وسمو لمدة 70 عاما.

وأوضح البيان أن سجل التعازي يكون مفتوحا لمن يرغب في تقديم واجب العزاء، اعتبارا من غد الإثنين وحتى الخميس المقبل، من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرا، على أن يكون الدخول من بوابة مقر إقامة السفير بـ السفارة البريطانية بجاردن سيتي.

تفتيش أمني للزوار

وأشارت السفارة إلى أن جميع الزوار يخضعون للتفتيش الأمني، كما أنه من الممكن وضع الزهور، ويمكن توجيه رسائل التعزية عبر الرابط الإلكتروني، منوهة بأنه يجري إرسال مجموعة مختارة من هذه الرسائل إلى أفراد العائلة المالكة.