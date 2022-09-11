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نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة

كتب:

أحمد عادل موسى
12:06 م | الأحد 11 سبتمبر 2022
الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، أنّ النعش الذي يحمل جثمان الملكة إليزابيث الثانية، بدأ التحرك من قصر بالمورال، قبل قليل، إلى العاصمة الإسكتلندية إدنبرة.

واصطف الآلاف من الأشخاص على طول الطريق.

وفاة الملكة إليزابيث عن عمر 96 عاما

ورحلت الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر 96 عاما، إثر تدهور حالتها الصحية ووضعها تحت الرقابة الطبية، بعد معاناة من أمراض الشيخوخة، ونُصّب تشارلز الثالث ملكا.

 

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بقلم أحمد عادل موسى