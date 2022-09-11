الأمن يضبط بندقية آلية وذخيرة بحوزة «عاطل» في المعصرة

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، في القبض على عنصر إجرامي، بحوزته بندقية آلية وذخيرة بعزبة كامل صدقي دائرة القسم.

سلاح ناري يستخدمه في المشاجرات

وكانت وردت معلومات للنقيب حسام وجدي، معاون مباحث المعصرة، عن قيام المدعو «عيد. س. ا»، 29 سنة، عاطل مقيم عزبة كامل صدقي، دائرة القسم، بحيازته سلاح ناري يستخدمه في المشاجرات.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الأوضاع، خرج النقيب حسام وجدي، بحملة أمنية وبمداهمة منزل المذكور، أمكن ضبطه وبحيازته سلاح ناري عبارة عن بندقية اليه، وخزينة تابعه لذات السلاح، وعدد 32 طلقة، وذلك دون ترخيص.

جرى اصطحابه لديوان القسم، وبعرض المتهم على العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد استخدامها في المشاجرات والدفاع عن نفسه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم

بشأن العقوبة القانونية، يقول رامي عبد المنعم المحامي بالنقض والاستئناف العالي، والخبير القانوني، إن القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه، لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة، أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن العقوبة للسجن المشدد، وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة، مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.