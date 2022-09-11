سائق توك توك وصديقه يطعنان زميلهما بسبب أولوية تحميل الركاب في حلوان

شهدت منطقة عرب غنيم، التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، بالقاهرة واقعة مأساوية، حينما أقدم سائق توك توك وصديقه، على طعن زميل لهم بطعنه نافذه بالبطن، بسبب أولوية التحميل، وتم ضبطها من قبل المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، وتم نقل المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

مشاجرة بدأت بمشادة كلامية

كانت إشارة وردت من مستشفى النصر للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بوصول المصاب «عمر صابر عبدالرحيم مهران»، 16 سنة، سائق توك توك ومقيم عرب غنيم حلوان، مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن، بالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم كلا من «عبد الرحمن م.م» يبلغ من العمر 16 سنة، سائق توك توك ومقيم المساكن الاقتصاديه، و«أحمد ح.م.أ»، 16 سنة، عامل ومقيم شارع حفنى أبو جبل حلوان.

وفقًا للتحريات الأولية التي أشرف عليها المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان أن السبب لحدوث هذه المشاجرة أنها بدأت بمشادة كلامية بينه وبين المتهم الأول على أولوية تحميل الركاب، وتطورت الى مشاجرة تعدى كل منهما على الآخر بالضرب وأحدثا الإصابة باستخدام (مفك)، وعلي الفور نجح رجال المباحث في ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

حبس المتهمين 4 أيام

تحرر محضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما مخدرات أو من عدمه.

العقوبة المتوقعة

وحول العقوبة القانونية يقول رامي عبد المنعم المحامي والخبير القانوني إنه نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.

ولفت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات، ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.