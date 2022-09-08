أهانه أمام الجيران لخلافات عائلية.. لماذا قتل «عاشور» على يد ابن عمه بسكين؟

منذ أكثر من 30 يومًا مضت، كان محمد عاشور صاحب الـ36 عامًا يعمل «تباع»، في خلافات كثيرة مع نجل عمه عبدالرحمن أحمد، 16 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي، بعد أن قام الأخير بالاعتداء على شقيقة الأول ووجه لها السباب بالألفاظ القبيحة أمام المارة بمحل سكنها بجزيرة السلام بمنطقة كفرالعلو بدائرة قسم شرطة حلوان، الأمر الذي أحزن «عاشور» وجعله في حالة غضب مستمر، حتى تعدى على نجل عمه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بجرح وتحرر محضرًا بالواقعة.

المجني عليه تسبب في إصابة المتهم منذ أيام

عاش الشابان سويًا في صراع الأقارب، حتى تربص «عبدالرحمن» به وخطط في محاولة التخلص منه وأحضر سكينًا وطعنه أمام المارة في مشهد مأساوي، وخرجت أحشائه من جسده.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى القصر العيني لخطورة حالته، إذ توفى بعد مكوثه بالمستشفى بـ120 دقيقة، وينقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، بحسب مارواه «خالد. م» أحد جيران المجني عليه في حديثه لـ«الوطن».

بلاغ لقسم الشرطة

في تمام الساعة العاشرة من مساء أول أمس الثلاثاء ورد للرائد محمود عاطف، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، اتصالا هاتفيا بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم إثر خلافات سابقة بينهما، ويوم الواقعة حدثت مشادة كلاميه بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، وتعدى المتهم على المصاب بسكين مطبخ محدثا إصابته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم والسلاح المستخدم.

اعترافات المتهم

خضع المتهم لاعترافات تفصيلية حول هذه الجريمة، واعترف بارتكابه للواقعة إذ أدلى بأقواله أن المجني عليه تعدى عليه منذ أكثر من 30 يومًا، وتسبب في إصابته بجرح غائر في اليد، وقام بإهانته أمام جيرانه، مضيفا: «لم أترك هذا الأمر إلا برد مافعله بي».

وأمر وكيل نيابة حلوان، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه.

أقوال الجيران

أحد الجيران روى تفاصيل الجريمة، مؤكدين أن المجني عليه كان محبوبًا وسط أهل المنطقة، والجميع تدخل لحل الخلاف بينهما، وأن المتهم والديه منفصلين منذ فترة، وكان يقدم على أفعال لم ترض أي حد، وعندما وصل المجني عليه به الحد، حذره وابتعد عنه: «المتهم شتم المجني عليه هو وأخته وعاشور راح معوره عشان يحترم نفسه ولكن عقل الشاب الطايش خرج وقرر أنه يقتله».

العقوبة القانوية المتوقعة على المتهم

رامي عبد المنعم المحامي والخبيرالقانوني، أكد أن هذه الجريمة وقعت بسبق الإصرار والترصد ويعاقب المتهم وفقا للمادة 2344، والتي نصت على: «يحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة».