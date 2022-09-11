الحوار الوطني ينشر التشكيل الكامل للجان الرئيسية والفرعية.. تعرف على المحاور

نشرت إدارة الحوار الوطني، التشكيل الكامل للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية ومقرريها، والمقررين المساعدين، إذ انتهت الجلسة للحوار الوطني مساء أمس السبت بالتوافق على تقسيم المحور السياسي إلى 5 لجان، حيث تم التوافق على إضافة لجنتين وهما لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى لجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، إلى جانب اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

تعيين مستشار للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030

كما توافق مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جلسته بالأمس أيضًا على إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي، وأعلن المنسق العام توافق المجلس خلال الجلسة على اختيار الدكتور حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.

مقررو لجان محاور الحوار الوطني

واستقر مجلس أمناء الحوار الوطني، على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه، بحيث يكون الدكتور علي الدين هلال مقررًا عامًا، والدكتور مصطفى كامل السيد مقررًا عامًا مساعدًا للمحور، بالإضافة إلى 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من الدكتور أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، والدكتور عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا، و14 مرشحًا، للمحور المجتمعي، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، والدكتورة هانية الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا.