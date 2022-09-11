رئيس برلمانية «حماة الوطن»: روشتة لأولويات الصناعة على مائدة الحوار الوطني

وجه النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» الشكر إلى مجلس أمناء الحوار الوطني على تكليفه واختياره مقرر مساعد للجنة الصناعة، مؤكداً أنَّ هذه فرصة عظيمة لنافذة الصناعة من خلال الحوار الوطني، وسوف يكون هناك روشتة لأوليات قطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة.

قطاع الصناعة يحتاج إلى تغطية الناتج القومي

وأوضح «شلبي» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ هذه فترة حساسة لقطاع الصناعة، خاصة أنَّ القطاع يحتاج إلى تغطية الناتج القومي لكي يأخد وضعه الحقيقي، وذلك من خلال معرفة احتياجات الصناعة ومدخلات القطاعات الصناعية، مضيفًا أنَّ الصناعة من أهم الملفات التي سيتمّ العمل عليها من خلال الحوار الوطني، بداية من المصانع وفكرة التمويل للمصانع الجديدة والمكونات الصناعية، وذلك لتوطين الصناعة وتحقيق رؤية مصر.

وأشار إلى أنَّ الإجراءات التي يأخذها مجلس أمناء الحوار الوطني بداية من تشكيلة كلها خطوات ثابتة ومهنية، قائلا: «كل مرحلة من مراحل الحوار الوطني تصنع فارقا، وهذه نفس الخطى التي نسير عليها نحو الجمهورية الجديدة».

مجلس أمناء الحوار الوطني

كان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد الجلسة السادسة أمس، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إذ أعلن تشكيل المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية ومنها لجنة الصناعة التي تم اختيار المهندس بهاء دمتري مقررًا لها والنائب أحمد بهاء شلبي مقرراً مساعداً.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى 5 لجان، إذ جرى الاتفاق على إضافة لجنتين وهما لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، إضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.