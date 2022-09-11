رئيس حزب «الحرية»: الحوار الوطني يحقق آمال المصريين في مستقبل أفضل

تقدم حزب الحرية المصري إلى الأمانة العامة للحوار الوطني، بقائمة أسماء من كوادر الحزب المتخصصين في المجالات المختلفة للمشاركة في المحاور الرئيسية الثلاثة «السياسي والاقتصادي والاجتماعي» وجميع اللجان الفرعية التي أعلنها مجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدًا للبدء في أولى جلسات الحوار الوطني.

أولويات الحوار الوطني

وأكّد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، دعم قيادات وأعضاء الحزب لجميع الإجراءات التي يتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، لإنجاح جلسات الحوار؛ الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي حول أولويات العمل الوطني المرحلة الراهنة.

وعبر عن ثقته في قدرة الخبراء والمتخصصين المشاركين بجلسات الحوار في الخروج بمخرجات متميزة فى جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحقق آمال وطموحات المصريين، وتبنى سياسات لتدشين الجمهورية الجديدة وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وقال إنه تمّ بذل جهودًا حثيثة على مدار 6 جلسات لتحديد المحاور الرئيسة، واللجان المختلفة، لمناقشة جميع القضايا والملفات التي تشغل اهتمامات الرأي العام، فضلًا عن اختيار شخصيات مشهود لها بالكفاءة، قادرة على إدارة وإثراء جلسات الحوار الوطني بأفكار ورؤى متميزة تحقق الاصطفاف الوطني، والتوافق بين فئات المجتمع بمختلف أطيافه الوطنية واتجاهاته السياسية.

عرض برامج الأحزاب السياسية

وأضاف رئيس حزب الحرية الحوار الوطني يمثل فرصة جيدة للأحزاب السياسية لتعرض برامجها وأفكارها ورؤيتها أمام الرأي العام لحل المشاكل، وبناء المستقبل، ومواجهة التحديات التي يتعرض لها الوطن في ظل الظروف التي فرضتها الأحداث العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود وتكلفة نقل المواد الغذائية.