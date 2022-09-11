وزير الخارجية الروسي: لا نرفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا من أجل السلام

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، منوها إلى أنه كلما تأخرت عملية التفاوض زادت صعوبة التوصل لاتفاق.

وأوضح لافروف أن موقف موسكو حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع قيادة مجلس الدوما ورؤساء الكتل البرلمانية في يوليو الماضي، وذلك خلال مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، منوها إلى أن بوتين قال: «إن بلاده لا ترفض التفاوض على السلام، لكن يجب على من يرفضون أن يعلموا أنه كلما استغرق الأمر وقتا أطول، ازداد التوصل إلى الاتفاق صعوبة».

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن المتسبب في توقف المفاوضات الروسية منذ مايو الماضي.

تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وتريد السلطات الأوكرانية استعادة كامل أراضيها، ومن ضمنها شبة جزيرة القرم، مطالبة بسحب جميع القوات الروسية، فيما تؤكد روسيا أن من حقها الحفاظ على أمنها القومي والاستراتيجي، منوهة إلى أن التوجهات الأوكرانية تهدد الأمن القومي الإيراني.

مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

يشار إلى أن آخر اجتماع عقد بين الوفدين الروسي والأوكراني كان في 22 أبريل الماضي، إلا أن الحديث عن إعادة استئناف المحادثات ظل يتردد بين الطرفين على استحياء حتى مايو الماضي.

وجرى عقد عدة جولات من المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، إلا أن المحادثات لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع بين الجانبين

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أمس استعادة أوكرانيا نحو 2000 كم مربع من أراضيها التي استولت عليها روسيا منذ بدء الحرب.