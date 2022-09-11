«ماعت»: 11 سبتمبر يوما تاريخيا للمصريين بسبب إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، رئيس مؤسسة ماعت، إن ذكرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مر عليها حتى الآن عام كامل، إذ رصدت المؤسسة مجموعة من الإيجابيات والسعي من قبل القيادة السياسية نحو تحقيق بنود الاستراتيجية على أرض الواقع.

عقيل: الاستراتيجية تحتوي على 226 غاية

وأضاف «عقيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن المؤسسة وضعت مؤشرا يتضمن الـ226 غاية التي تريد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحقيقها في غضون 5 سنوات من موعد إطلاقها الذي كان العام الماضي.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح أن 11 سبتمبر من كل عام، يعد يوما تاريخيا للشعب المصري والعالم، إذ أنه في مثل هذ اليوم من العام الماضي، أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس مؤسسة ماعت، أن الاستراتيجية تم تقسيمها على ثلاثة محاور بمسارات أساسية، كمجموعة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب والتثقيف وبناء القدرات، إذ وضعت المؤسسة مؤشرا جرى تقسيمه على مجموعة من النقاط، تحتوي على 2260 نقطة، وهي مجموع ما تريد الاستراتيجية تحقيقه، واحتسبت المؤسسة 380 نقطة، هي التي جرى إنجازها خلال عام من تفعيل الاستراتيجية.

وتابع: «تحقيق عدد من بنود الاستراتيجية أمر بالنسبة لنا يدعو للفخر، وكانت مسؤولية كبيرة على مؤسسات الدولة، وفي تقريرنا تحدثنا عن مجموعة من التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».