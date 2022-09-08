استراتيجية التعامل مع مخزون السلع بتوجيهات «السيسي»: احتياطي يكفي 6 أشهر

تسعى الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير مخزون السلع الأساسية للمواطنين، داخل جميع المجمعات الإستهلاكية والجمعيات التابعة لوزارة التموين، كي لا يكون هناك نقصًا في أي من السلع الأساسية، وذلك في إطار استراتيجية مصر في التعامل مع مخزون السلع.

صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى

ووفقا لبيانات رسمية، صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاقدت وزارة التموين، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على 27 ألف طن زيت عباد خام صب مستورد بالدولار، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير مخزون من الأرز، لتلبية احتياجات المواطنين، ومنها اتخاذ عدد من القرارات المهمة، التي تخص الفلاحين وموزعين سلعة الأرز، إذ ألزمت الوزارة الفلاحين بإجبارية توريد المزارع طن واحد أرز شعيرعن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى، وعدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.

36 مليون مستفيد من الدعم التمويني الإضافي

كما عملت على تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة، ووفقا لوزارة التموين، هناك احتياطي من القمح يكفي من 6 لـ7 أشهر، وهذا المعدل الزمني لم يحدث في تاريخ مصر، وهذا معدل عالمي جيد وستكون هناك وفرة في القمح.

ومن أحدث قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار الدعم التمويني الإضافي، والذي يمثل إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التى تضم أسرة واحدة، و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، حيث سيحصل نحو 36 مليون مستفيد، على الدعم التمويني الإضافي، بما يمثل 9 ملايين بطاقة تموينية، وذلك وفقاً لما صدر عن لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء.

ووفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ينتج عن الدعم التمويني، ضخ سلعي يزيد على الضخ الاعتيادي بـ 30% لمواجهة إقبال المواطنين على سحب السلع من منافذ الصرف، سواء من البقالين التموينيين أو منافذ مشروع جمعيتي، أو منافذ صرف السلع التموينية الموجودة داخل بعض المجمعات الاستهلاكية.