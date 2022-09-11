مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية 

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأحد، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2022/ 2023، بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين أ ، ب والقضاة بالمحاكم الابتدائية، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية للسادة رجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة اعتبارا من يوم الاثنين 12 من سبتمبر 2022.

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