القضاء ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة.. وبسيوني: سنستأنف

أصدر«مركز التسوية والتحكيم الرياضي»، اليوم الأحد، حكما ببطلان اعتماد نتيجة انتخابات الجمعية العمومية لنادي المنصورة الرياضي والمنعقدة بتاريخ 8/10/2021، والقضاء ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المحتكم ضده بصفته بالمصاريف وأتعاب المحكمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود صبري الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين علي عبد الحكم عمارة، «عن المحتكم»، والمستشار صالح أحمد صالح سليم «عن المحتكم ضده» وأمين السر عصام فرج علي، وذلك في الشق الموضوعي من الدعوى التحكيمية رقم 40 لسنة 5/2021 ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي.

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي المنصورة

وكان مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي دعا لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وحدد لذلك يوم 8/10/2021 وتقدم على منصب الرئيس ثلاثة مرشحين وهم: مقيم الدعوى المرشح حاتم حسين المير، ‏ومحمد محمد البسيوني ومرشح آخر، وبعد فحص أوراق المرشحين من جانب مجلس إدارة النادي تبين عدم توافر شروط الترشيح في المرشح محمد محمد البسيوني وتظلم الأخير إلى اللجنة الأولمبية، ثم ورده إلى نادي المنصورة حيث قبلت اللجنة التنسيقية تظلمه وقررت أن يتم إدراجه بقوائم المرشحين على منصب الرئيس.

الطعن أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي

وتقدم حاتم حسين المير، ‏بصفته رئيس مجلس إدارة النادي، بطعن أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي قيد برقم 35 لسنة 2021 يطلب فيه وقف تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية لعدم اختصاصها، وأصدرت اللجنة الاستشارية في الشق العاجل من المنازعة التحكيمية بوقف تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية فيما تضمنه من إلغاء قرار إدارة نادي المنصورة الرياضي من استبعاد المحتكم ضده الثاني من قوائم المرشحين على عضوية مجلس إدارة نادي المنصورة – وإحالة الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية إلى هيئة التحكيم الموضوعية المختصة.

وفوجئ المحتكم 2021/10/6 بورود كتاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية باتخاذ اللازم نحو إدارج محمد محمد البسيوني بكشوف المرشحين وبالفعل قام مدير مديرية الشباب والرياضة بإدراج اسمه على بطاقات المرشحين.

قبول الدعوى التحكيمية شكلا

وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكما بقبول الدعوى التحكيمية شكلا، وفي موضوع طلب التحكيم بإلغاء قرار المحتكم ضده بصفته باعتماد نتيجة انتخابات الجمعية العمومية لنادي المنصورة الرياضي المنعقدة بتاريخ 2021/10/8 والقضاء ببطلان انتخابات مجلس إدارته مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت المحتكم ضده بصفته بالمصاريف وأتعاب المحكمين.

وأعلن العميد محمد بسيوني، رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، عن عقد اجتماع اليوم لمجلس الإدارة لدراسة قانونية الوضع الحالي وإقامة استئناف على الحكم الصادر في خلال المدة القانونية المقررة، مؤكدا أن الحكم الصادر يعتبر حكم أول درجة للشق الموضوعي وليس حكمًا نهائيًا.