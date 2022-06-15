القوات المسلحة تستقبل وفدا من قضاة وقاضيات مجلس الدولة بهيئة القضاء العسكري

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، استقبلت هيئة القضاء العسكري وفداً يضم مائة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، وذلك للتعرف على اختصاصات القضاء العسكري ومنظومة العمل به باعتباره جهة قضائية مستقلة طبقاً للدستور، وذلك بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وعدد من رجال القضاء العسكري.

تضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن النشأة التاريخية للقضاء العسكري ومراحل تطوره، كذلك مهام هيئة القضاء العسكري، بالإضافة إلى عرض تقديمي لإدارات هيئة القضاء العسكري التخصصية المختلفة وما تقوم به من مهام تهدف إلى تحقيق العدالة خلال كافة مراحل المنظومة القضائية.

وألقى اللواء صلاح محمد الرويني رئيس هيئة القضاء العسـكري، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لقضاة وقاضيات مصر، مشيراً إلى أن مثل تلك الزيارات تهدف إلى توطيد العلاقات بين كافة عناصر المنظومة القضائية المصرية بما يسهم في تكامل الأدوار والمهام لتحقيق العدالة بكافة ربوع الدولة المصرية.

ألقى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، كلمة أعرب خلالها عن امتنانه لتلك الزيارة، كذلك تقديره لمنظومة العمل بالقضاء العسكري التي يُلقى على عاتقها مهام جسام من شأنها تطبيق منظومة العدالة بكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وفقاً للدستور وآليات تنظيم العمل القضائي بجمهورية مصر العربية.

وألقى مستشار رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية للمعلومات، محاضرة عن أبعاد الأمن القومي، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم ركائز الأمن القومي المصري لمجابهة كافة التهديدات والتحديات.

واختتمت الزيارة بتكريم أعضاء هيئة القضاء العسكري المتميزين عن العام القضائي 2021.