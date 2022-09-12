مواقيت الصلاة في السويس اليوم الإثنين 2022/9/12.. المغرب 5:59 دقيقة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة لليوم الإثنين الموافق 2022/9/12، في مختلف محافظات مصر، وتضمن البيان الصادر بهذا الشأن، مواقيت الصلاة بمحافظة السويس التي يبحث عنها المسلمون، لأداء الصلوات بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس.

موعد صلاة المغرب في السويس اليوم الإثنين

وتستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة، نظراً لحاجة مئات الآلاف من المسلمين المقيمين في نطاق محافظة السويس لمعرفتها، وخاصة موعد صلاتي الفجر والمغرب، اليوم الإثنين، حيث يتبعون سنة الرسول الكريم في صوم هذا اليوم لما ورد في السنة المطهرة أن الأعمال ترفع في ذلك اليوم ويستحب فيه الصيام، وتحين صلاة الفجر في تمام الساعة 4:05 دقيقة صباحاً، وهو موعد بدء الصوم، فيما يحين موعد أذان المغرب 5:59 دقيقة مساءً وهو موعد انتهاء الصيام.

مواقيت الصلاة بمحافظة السويس اليوم الإثنين

ووفاً لبيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، فإن مواقيت الصلاة اليوم كالآتي:

صلاة الفجْر 4:05 دقيقة صباحاً

صلاة الشروق 5:33 دقيقة صباحاً

صلاة الظُّهْر 11:46 دقيقة صباحاً

صلاة العَصر 3:17 دقيقة مساءً

صلاة المَغرب 5:59 دقيقة مساءً

صلاة العِشاء 7:17 دقيقة مساءً