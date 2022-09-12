مصرع ربة منزل بسوهاج في ظروف غامضة.. والتحريات: الزوج وراء الجريمة

شهدت قرية الأحايوة شرق بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، مقتل ربة منزل في بداية العقد الثالث من العُمر؛ إثر إصابتها بجروح نافذة في جسدها، على يد زوجها، إذ تعدى عليها بآلة حادة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع ربة منزل على يد زوجها في ظروف غامضة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده مصرع ربة منزل على يد زوجها في ظروف غامضة.

التحريات الأولية: توجد شبهة جنائية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة، وتبين وجود جثمان ربة منزل في العشرينات من العُمر مُسجاة على الأرض، وأكدت التحريات الأولية أن هناك شبهة جنائية وزوجها «عامل عشريني» وراء ارتكاب الواقعة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وقال علي شاهين المحامي، لـ«الوطن» إنه نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضاف «شاهين»: «ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين».