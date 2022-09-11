إصابة عامل بناء إثر سقوطه من أعلى سطح عمارة تحت الإنشاء في سوهاج

أُصيب عامل بناء بمركز سوهاج بنزيف وكسور، إثر سقوطه من أعلى سطح طابق أول بعمارة سكنية تحت الإنشاء، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

سقوط من أعلى عمارة سكنية

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد ورود بلاغ من المستشفى الجامعي، بوصول «أسامة ا ع ا»، 38 عامًا، عامل بناء، ويقيم بدائرة مركز المراغة، مصابا باشتباه نزيف بالصدر إثر سقوط من علو.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وسؤال شقيقه المدعو «عصام ا ع ا»، 32 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء عمل شقيقه المذكور أعلى سطح الطابق الأول بعمارة سكنية، تحت الإنشاء، دائرة القسم سوهاج الجديدة اختل توازنه، وسقط أرضًا ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.