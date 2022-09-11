مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي سوهاج»

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج - البحر الأحمر»، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، فيما رُفعت آثار الحادث وأعيدت حركة السير.

انقلاب سيارة ملاكي

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم، مدير أمن سوهاج، إخطارا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز شرطة أخميم ووجود متوف ومصاب.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، وقادها الرائد أحمد خلف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة «إسحق . ط . ا»، 45 سنة، محام، ويقيم في إسنا الأقصر باشتباه نزيف بالمخ، ووفاة «الشاذلى . ا . ص»، 33 سنة، صاحب محل، ويقيم في دراو بمحافظة أسوان.

نقل المصاب والجثة إلى المستشفى

ونُقل المصاب والجثة إلى للمستشفى، ورُفعت آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على الجهات المختصة التي تولت مباشرة التحقيق.