مرض نادر يصيب الشقيقين «دعاء» و«محمد»: علاجنا في الخارج وبـ6 ملايين جنيه

لم يكتب لهما أن يعيشا حياة طبيعية مثل باقي أقرانهما، إذ أصيبا بمرض نادر في مرحلة الطفولة تسبب في عدم قدرتهما على الحركة، ويحتاجا إلى عملية جراحية في النخاع الشوكي خارج مصر، بتكلفة تقدر بـ3 ملايين جنيه لكل منهما، حتى يتمكنا من استعادة قدرتهما على الحركة والحياة بشكل طبيعي.

محمد ودعاء يعانيان من مرض مناعي نادر

داخل قرية بهبشين بمحافظة بني سويف، يعيش «محمد»، وشقيقته «دعاء» جمعة محمد، على كرسيين متحركين، ينظران إلى باب المنزل في انتظار نبأ سعيد بعلاجهما: «ولاد الحلال كثير بيشوفونا، ويقولوا هنحاول نشوف لكم حل، بس إحنا بقالنا 14 سنة على الوضع ده»، كلمات عبرت بها الشقيقة الكبرى «دعاء» عن مأساتها وشقيقها مع المرض.

لم تفقد «دعاء» صاحبة الـ27 عامًا، الأمل في علاج شقيقيها من المرض المناعي الذي هاجمهما بالنخاع الشوكي منذ 14 عامًا، ويعرف باسم «مرض تراجعي في النخاع الشوكي»: «والله من وقت ما تعبت وكان عندي 13 سنة تقريبًا لحد الآن، وأنا عندي أمل في ربنا إني هتعالج أنا وأخويا، ووالدي ووالدتي لفوا على الدكاترة كتير، لكن للأسف حالتنا بتتأخر يوم عن التاني، وبقينا غير قادرين على الحركة بالإضافة إلى ضعف في النظر والسمع، ومحمد أصيب بالسكر مؤخرًا وممكن ده يكون بسبب حالته النفسية السيئة».

سنوات من المعاناة المالية والنفسية لأسرة محمد ودعاء

وتابعت «الأطباء قالوا لنا أن علاجنا خارج مصر ويكلف 3 مليون جنيه، لكن ظروفنا ماتسمحش بإجراء الكشف الطبي في مصر، لأن حالتنا على قدها، وأهلنا متأخروش عننا، سنوات طويلة وهم في معاناة مادية ونفسية معانا، والدتي ربة منزل ووالدي بيشتغل باليومية ومفيش مصدر دخل ثابت»، بحسب حديثها لـ«الوطن».